Украина идёт в Арктику

Арктика - регион, где столкнулись интересы всех без исключения глобальных игроков. Арктика - это всё: новые открытия в вирусологии, перспективные торговые пути, военные базы, энергоресурсы, изменение климата. Это - борьба за будущее. У официального Киева пока нет позиции: нужна ли нам Арктика. Однако уже в 2020 году впервые судно под украинским флагом сможет проводить исследования в холодных водах Арктики и Антарктики. И это - прорыв.

Фото: uritsk.livejournal.com Действующая украинская антарктическая станция Академик Вернадский

Арктика и российский фактор

Ныне интерес к Арктическому региону проявляют не только 8 традиционных стран-членов Арктического совета. Включение новых игроков в «арктическую игру», переосмысление ценности этого региона, ажиотаж вокруг темы «глобального потепления» в начале 21 века увеличивают вероятность обострения территориальных противоречий.

Прогнозы относительно будущности Арктического региона можно условно рассматривать в двух плоскостях: первая - надежда на мирный сценарий с сохранением сложившегося международного диалога на базе Арктического совета; второй - прагматические аналитические выводы, которые допускают военные конфликты на Севере.

В этих новых условиях неверно утверждать, что у Украины не следует интересоваться Арктическим регионом. Проблема заключается в том, что украинская сторона проводит различные совместные проекты с арктическими странами, однако при этом у нас напрочь отсутствует целостная государственная политика в отношении этого региона.

После 2014 года у украинских СМИ усилилось внимание к Арктике как к еще одному региону, в котором растут геополитические противоречия между Западом и Россией. Польша и страны Балтии непосредственно подвергаются влиянию РФ. Этот фактор побудил их параллельно с НАТО налаживать региональное сотрудничество в сфере безопасности, путем расширения военной кооперации со Швецией, Финляндией и Украиной.

Действия стран Балтии и Польши небезосновательны. В отчете организации «Center for European Policy Analysis», который подготовил Эдвард Лукас в 2015 году, отмечено: вооруженные силы РФ отрабатывали сценарий оккупации частей Дании, Швеции, Финляндии, - отдельно по нападению на одну из стран Балтии. Если учесть экономический и военный потенциал этих стран, то они смогли бы себя защитить только объединив усилия.

Фото: EPA/UPG

Украина может быть вовлечена в кооперацию с арктическими странами как участник межправительственных и неправительственных организаций, или же по отдельным направлениям сотрудничества. На разных уровнях такие процессы уже происходят.

Украинская военно-воздушные силы вместе с армейцами Дании на острове Гренландия ежегодно проводят операцию «Северный сокол». В рамках операции украинский самолет Ил-76 доставляет в Гренландии 700 тонн топлива и сопутствующих грузов. Самолет способен перевозить грузы даже в сложных климатических условиях Арктики, осуществлять посадку при отсутствии наземных средств навигации. В операции принимают участие более 20 украинских военных.

Путь Украины: от Антарктиды к Арктике

В сотрудничестве с Украиной заинтересованы и арктические страны. Этот вектор может придать новый импульс развитию украинского грузового транспортного авиастроения - ведь самолеты часто являются чуть ли ни основным средством внешней связи для Севера.

В возможностях украинской техники для освоения Арктики мы могли убедиться на конкретном примере. Самолет, следовавший по маршруту «Цюрих -Лос-Анджелес», 1 февраля 2017 из-за проблем с двигателем сел в канадском городе Икалуит (самая северная административно-территориальная единица Канады, расположенная за Северным полярным кругом). С помощью украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан» доставили необходимую деталь для «Боинга». «Руслан» не первый раз совершил посадку в Икалуите - в 2015 году Ан-124 доставил в столицу Нунавут турбину для электростанции.

После 2014 года активизировалось сотрудничество украинского дипломатического корпуса с должностными лицами США, Канады, европейских арктических стран. В октябре 2016-го начался первый официальный визит ныне бывшего министра обороны Украины Степана Полторака в Швецию с целью обсуждения ситуации безопасности и развития сотрудничества между Минобороны Украины и НАТО.

Фото: norway.mfa.gov.ua Посол України в Королівстві Норвегія Вячеслав Яцюк (в центрі)

Важные изменения на дипломатическом и научном уровнях происходят даже сейчас. Так, посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк в ходе визита в Шпицберген в июле 2019 заявил, что Украина может стать игроком в Арктике как на уровне двусторонних отношений с арктическими странами, так и на уровне международных и региональных институтов.

Такую же точку зрения высказал и председатель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий. По его мнению, для полноценных научных исследований Украине недостаточно иметь в наличие лишь только научно-исследовательскую базу в Антарктиде. Арктика и Антарктида - два симметричных региона, поэтому важным является сравнение одновременных наблюдений как на севере, так и на юге. Именно поэтому украинским ученым необходимо добавлять до тех исследований, которые мы проводим на станции Академик Вернадский в Антарктиде, синхронные исследования в Арктике.

Некоторые шаги симметричных исследований уже были сделаны. В частности, антенны Харьковского радиоастрономического института для измерения грозовой активности помогают отслеживать процесс глобального потепления. Они были установлены в Харькове, на станции Академик Вернадский в Антарктиде и на Шпицбергене.

Арктический прорыв?

Для реализации возможности осуществления систематических и непрерывных научных исследований в Арктике Украина опять-таки нуждается в сотрудничестве с арктическими странами. Известно о работе Посольства Украины в Канаде по этому направлению. Канада имеет уникальную ситуацию, у них большой сектор Арктики с сетью из более 10 исследовательских станций. Однако у них нет своей станции в Антарктиде. Именно поэтому перспективной для Канады может быть кооперация с Украиной. По мнению Евгения Дикого, в пределах года будет достигнута договоренность: украинским ученым работать на канадских станциях и наоборот.

Кроме этого, украинские полярники получат собственное судно океанского ледового класса для восстановления морских исследований, на покупку которого Кабмин выделил 252 млн грн. Ранее для этих целей наше государство арендовала иностранные суда. Ожидается, что в 2020 году корабль совершит свой первый выход в открытый океан под украинским флагом. Это позволит планировать исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике.

Фото: День

В общем, у нас ситуация, когда общее видение руководства Национального антарктического научного центра и украинского дипломатического корпуса о необходимости начала украинской арктической политики позволяет говорить о старте реальных действий в этом направлении.

Украина уже находится в клубе стран, у которых есть собственные научно-исследовательские станции в Антарктиде. Уже в ближайшем будущем мы можем присоединиться к небольшому числу государств, которые присутствуют в Арктике. Для реализации этого необходимо активизировать работу в Арктическом совете и партнерские связи с государствами-членами, постоянными участниками; обеспечить участие украинских делегаций в работе межправительственных форумов, международных и региональных организаций; налаживать взаимовыгодную научную кооперацию с арктическими странами.