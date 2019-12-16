Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
ГлавнаяМир

​Джонсон одобрил публикацию отчета о вмешательстве России во внутренние дела страны

В прошлый четверг правительство снова заблокировало публикацию официальных документов.

​Джонсон одобрил публикацию отчета о вмешательстве России во внутренние дела страны
Борис Джонсон
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил публикацию отчета о возможном вмешательстве России в референдум по выходу страны из Евросоюза и в выборы 2017 года.

Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что правительство Британии снова заблокировало публикацию официальных документов перед голосованием в прошлый четверг, несмотря на то, что премьер настаивал, что скрывать "абсолютно нечего".

Напомним, 4 ноября британское правительство отказалось опубликовать отчет, аргументируя это тем, что правительству Джонсона нужно больше времени для изучения документа.

17 октября готовый доклад лежал на столе Джонсона. В соответствии с законом о юстиции и безопасности, премьер должен оценить, нет ли в нем какой-либо информации, которая, в случае обнародования, помешает работе органов безопасности и разведки. Обычно, говорят эксперты, премьер успевает за 10 рабочих дней. Правда, в окружении Джонсона считают иначе.

Глава парламентского комитета Доминик Грив рассчитывал обнародовать доклад 28 октября. Но этого не произошло. Тогда публикацию доклада неформально перенесли на 4 ноября, надеясь, что этого времени будет достаточно.

Позже было решено опубликовать документ после выборов 12 декабря.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также