Генсек ООН разочарован результатами конференции по климату

В итоговом заявлении отсутствуют конкретные, обязательные к выполнению шаги.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил разочарование результатами конференции ООН по изменению климата, завершившейся в Мадриде в воскресенье.

"Международное сообщество утратило важную возможность показать возросшее стремление к сокращению последствия климатических изменений, адаптации и финансирования для борьбы с климатическим кризисом", - написал он в твиттере.

Вместе с тем Гутерреш призвал не сдаваться.

Участники конференции ранее в воскресенье после споров и нескольких безуспешных попыток, в конце концов, согласовали финальный документ, пишет Немецкая волна.

В итоговом заявлении они призвали государства принимать меры для выполнения условий Парижского соглашения по климату от 2015 года, однако конкретных мер и обязательных к выполнению шагов в этом документе не прописано.

В заявлении, распространенном по итогам конференции, содержится призыв к мировому сообществу оказывать помощь развивающимся странам в этой сфере и поднять планки своих собственных климатических целей.

Председатель конференции, министр охраны окружающей среды Чили Каролина Шмидт выразила надежду на то, что итоговое заявление поможет достичь договоренностей на следующей конференции, которая пройдет в 2020 году в Глазго.

Конференция в Мадриде проходила 2-13 декабря, но принятие финального документа затянулось примерно на 40 часов.