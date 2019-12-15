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Китай отсрочил новые пошлины на американские товары

Ограничительные меры должны были коснуться автомобилей и автозапчастей.

Китай отсрочил новые пошлины на американские товары
Порт и логистический узел в Ляньюньгане, провинция Цзянсу, Китай.
Фото: EPA/UPG

Комитет по таможенным сборам и тарифам при Государственном совете Китая временно отложил запланированное на 15 декабря введение новых пошлин на товары из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Xinhua.

“Пекин решил отложить введение пошлин на американские товары, в том числе автомобили и автозапчасти, которое было запланировано на сегодня”, - говорится в сообщении.

Речь идет о пошлинах в размере 5 и 10 процентов

В китайском ведомстве подчеркнули, что Пекин продолжает работу по освобождению от пошлин новых категорий американских товаров.

Накануне США отказались вводить новые пошлины для Китая. Введение ограничительных мер было запланировано также на 15 декабря.

Ранее США и Китай достигли первой частичной договоренности в урегулировании торгового конфликта, длящегося уже полтора года. КНР согласилась закупать у США дополнительные объемы сельскохозяйственных продуктов, а США обещали снизить некоторые штрафные пошлины против Пекина и отменить дополнительные меры, запланированные на 15 декабря.

После первого частичного успеха в урегулировании торгового спора США и Китай объявили о намерении как можно скорее начать вторую фазу переговоров.

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