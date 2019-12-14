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В Кремле заявили, что судьбоносного прорыва на "нормандской встрече" не произошло

Пресс-секретарь Путина сдержанно прокомментировал саммит.

В Кремле заявили, что судьбоносного прорыва на "нормандской встрече" не произошло
Дмитрий Песков
Фото: rsport.ria.ru

"Нормандская встреча" в Париже не привела к судьбоносному прорыву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В частности, он прокомментировал результаты саммита с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции.

"Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва - да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв - нет", - заявил Песков в эфире Первого канала.

Напомним, ранее Песков заявил, что намерения Киева внести правки в Минские соглашения, станут поводом длительного анализа между участниками "Нормандской четверки". 

Глава украинского МИД Вадим Пристайко уточнил, что российская сторона на встрече лидеров стран "нормандской четверки" в Париже категорически отвергла возможность изменений Минских соглашений, в частности, относительно пунктов по контролю над границей, но они необходимы.

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