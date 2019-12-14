У бухгалтера Facebook украли жесткий диск с данными почти 30 тыс. сотрудников

На диске хранились сведения о зарплате и номера банковских счетов.

Грабители украли из автомобиля бухгалтера Facebook жесткий диск, на котором хранились банковские данные 29 тысяч сотрудников компании, пишет Bloomberg.

Инцидент произошел еще 17 ноября, о пропаже стало известно 20 ноября. Однако Facebook начал предупреждать сотрудников, чьи данные оказались похищены, только в пятницу, 13 декабря.

Как отмечается, информация на носителях, в том числе сведения о зарплате и номера банковских счетов, не была зашифрована.

В пресс-службе Facebook подчеркнули, что сотрудник не имел права выносить жесткие диски за пределы офиса. К нему применили дисциплинарные меры, но какие именно, не уточняется.

В компании также заверили, что персональные данные пользователей Facebook на украденных дисках не хранились.

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