США отказались вводить новые пошлины для Китая

США официально отказались вводить в действие новые штрафные пошлины против китайских товаров на сумму 160 млрд долларов. Об этом пишет Немецкая волна.

"Запланированное на 15 декабря введение 15-процентных пошлин на товары из КНР на сумму 160 млрд долларов отложено на неопределенный срок", - сообщила канцелярия уполномоченного США по торговле Роберта Лайтхайзера в пятницу, 13 декабря.

Он также пояснил, что в начале января соглашение, скорее всего, будет подписано торгпредами обеих стран, а не главами государств, как планировалось ранее.

Как рассчитывает Лайтхайзер, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского импорта в Китай на $200 млрд за двухлетний период, а торговый дефицит США сократится.

При этом соглашение не имеет срока окончания. Кроме того, отметил торгпред, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через 30 дней после подписания соглашения.

Ранее США и Китай достигли первой частичной договоренности в урегулировании торгового конфликта.

На данный момент в США действуют пошлины на китайские товары объемом 360 млрд долларов, и Вашингтон угрожал обложить пошлинами товары еще на 160 млрд долларов с 15 декабря. Они должны были затронуть мобильные телефоны, ноутбуки, игровые приставки, игрушки.

Торговая война между США и Китаем продолжается с июля 2018 года, провоцируя серьезную неопределенность на рынке и подрывая как американскую, так и китайскую экономики.

Ее причина - дисбаланс в торговле: профицит торговли Китая с США в 2018 году оказался максимальным более чем за 10 лет и составил $323,32 млрд. То есть на такую сумму больше китайских товаров было продано в США, чем американских - в Китае. Этот дисбаланс бьет по американской экономике, в том числе тем, что новые рабочие места создаются в Китае, а не в Штатах.