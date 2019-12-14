Резников сообщил, по каким критериям могут отбирать новых представителей Донбасса для Минска

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников сообщил LB.ua, по каким критериям могут отбирать представителей Донбасса от Украины для переговоров в случае, если «нормандская четверка» согласится с инициативой президента Владимира Зеленского.

«…Критериями будет ценз привязанности, оседлости, что эти люди там проживали, имели имущество, квартиры, дома, регистрацию, старое советское слово «прописку» и т. д. Эти люди вынуждено, из-за войны, оставили свои дома на той территории Украины. Дальше обсуждается список этих людей», - заявил юрист.

В то же время он акцентировал на важности продления закона об особом статусе ОРДЛО, указав на рисках принятия новой версии документа.

«Если бы мы принимали новый закон, нам бы пришлось брать на себя дополнительные обязательства и обсуждать его текст в Минске, как раз в моей политической подгруппе. Поэтому абсолютно логично, что позиция была уже обсуждена и утверждена, и команда, которая ехала, понимала, что в этом году мы не будем согласовывать, мы даже физически не успеем, да и общество не подготовим», - добавил юрист.

Ранее президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Париже по итогам "нормандского саммита" заявил о необходимости подключить к работе Трехсторонней контактной группы в Минске переселенцев с Донбасса, которые проживают на подконтрольной Украине территории.

Напомним, что одним из представителей оккупированного Донбасса является шоумен Сергей Сивохо, который сейчас работает советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.