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Латвийским политикам рассылали письма с вирусами от имени посольства России

Они были разосланы в ответ на предыдущую переписку.

Латвийским политикам рассылали письма с вирусами от имени посольства России
Фото: inosmi.ru

Сотрудникам нескольких правительственных учреждений и политикам Латвии рассылали электронные письма от имени посольства России, внутри которых были вредоносные программы. Об этом сообщили в Латвийской институции по реагированию на инциденты в сфере безопасности информационных технологий (CERT.LV).

"Атака была осуществлена путем отправки вредоносных электронных писем от имени российского посольства в ответ на предыдущую переписку. В письмах была ссылка для загрузки документа, предназначенного для заражения компьютера", - говорится в сообщении.

Все получатели распознали фрагменты переписки с посольством, которая между ними действительно происходила. 

Сообщается, что это уже вторая такая кибератака за последние три месяца, когда электронные письма присылаются от имени посольства России. 

Само дипломатическое учреждение заявляло, что его система тоже подверглась кибератакам. 

Напомним, служба информации и безопасности Чехии в итоговом докладе за 2017 год обвинила ФСБ и ГРУ России в кибератаках. Одной из целей атаки был МИД Чехии, второй - министерство обороны страны.

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