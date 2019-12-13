Трамп запостил 123 "твита" за сутки

Президент США Дональд Трамп установил личный рекорд по количеству опубликованных постов в микроблоге Twitter.

Об этом сообщает The Hill.

По подсчетам издания, Трамп за сутки сделал 123 твита или ретвита. Предыдущий рекорд президент США установил несколько дней назад - 105 твитов за сутки.

Отмечается, что большая часть сообщений и ретвитов Трампа касалась слушаний по импичменту в юридическом комитете Конгресса США.

В основном, "твиты" были направлены против демократов.

В одном из сообщений Трамп высмеял 16-летнюю Грету Тунберг, которая стала "Человеком года" по версии Time.

"Так глупо! Грета должна поработать над проблемой управления гневом, а потом сходить с другом в старое, доброе кино! Остынь, Грета, остынь!", - написал президент США.

Напомним, в июле суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter.