Трамп заявил о готовности подписать оборонный бюджет с $300 млн помощи для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности подписать оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов, в который, в частности, заложено выделение 300 миллионов долларов на украинскую армию.

Трамп призвал законодателей не медлить с принятием оборонного бюджета.

"Все наши приоритеты учтены в окончательном варианте NDAA: увеличение зарплаты для наших военных, восстановление вооруженных сил, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, безопасность границ и Космические силы! Конгресс - не откладывайте это больше! Я немедленно подпишу этот исторический закон об обороне!" - написал Трамп в twitter.

Как известно, закон окончательно должны принять в Конгрессе до конца 2019 года. После этого он будет передан на подпись президенту США.

О том, что законопроект соответствует основным международным приоритетам США, включая противостояние России и Китая, сообщили и в Белом доме.

✅ Bigger topline for our military

✅ Biggest pay raise in a decade for troops

✅ Takes care of our military families

✅ Expands support for partners and sanctions adversaries



President @realDonaldTrump is ready to sign the NDAA! pic.twitter.com/D3q1tlC1Iy — The White House (@WhiteHouse) December 11, 2019

Законопроект предусматривает предоставление 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы по безопасности Украины, включающая летальную оборонительную помощь, а также развитие возможностей береговой охраны, в том числе береговые крылатые ракеты и противокорабельные ракеты.

Законодатели также предусмотрели и обязательность введения санкций против компаний, участвующих в проектах "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Ранее Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

Заморозка военной помощи Украине стала поводом для запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, который пытался добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

7 декабря сообщалось, что за текущий финансовый год Украина получила от США военную помощь на 400 млн долларов и более чем на 85% этой помощи уже заключены соответствующие контракты.