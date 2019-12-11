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Техасский суд запретил Трампу тратить деньги Пентагона на стену на границе с Мексикой

Техасский суд запретил Трампу тратить деньги Пентагона на стену на границе с Мексикой
Фото: EPA/UPG

Федеральный судья в Эль-Пасо, штат Техас, заблокировал решение администрации Дональда Трампа направить 3,6 млрд долларов из бюджета Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.

Об этом пишет Washington Post.

Администрация Трампа планировала использовать эти средства для строительства 175 миль (около 280 км) стального заграждения на границе. Заблокированная сумма составляет примерно треть всего 10-миллиардного бюджета, заложенного на строительство заграждения.

В постановлении судьи отмечается, что попытка перераспределить средства, предназначенные для военного строительства, путем объявления чрезвычайного положения была незаконной.

Представители округа Эль-Пасо утверждали, что стена вдоль границы нанесет непоправимый ущерб его репутации в качестве гостеприимного трансграничного места.

Напомним, что в мае 2019 года федеральный суд в Калифорнии уже выносил вердикт, временно запрещающий Трампу использовать средства оборонного ведомства на строительство стены без одобрения Конгресса. Суд также постановил, что правительство не может воспользоваться деньгами, пока в различных судах оспаривается попытка Трампа воспользоваться бюджетом Пентагона.

Однако Верховный суд США потом отменил ограничительный указ калифорнийского суда и разрешил президенту США использовать 2,5 млрд долларов Минобороны до завершения судебных споров.

Сооружение пограничной стены было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.

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