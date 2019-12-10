Трамп назвал "смехотворными" официальные обвинения по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп прокомментировал официальные обвинения по делу об импичменте.

Он заявил, что выдвинутые демократами Палаты представителей Конгресса обвинения являются "смехотворными".

"Надлер только что сказал, что я "давил на Украину, чтобы вмешиваться в наши выборы 2020 года". Смехотворно, и он знает, что это неправда. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз говорили, что "Давления не было". Надлер и демократы это знают, но отказываются признавать!" - написал президент США в Twitter.

Также он заявил, что глава Комитета по вопросам разведки Адам Шифф является "абсолютно коррумпированным политиком, который сделал ужасное и мошенническок заявление".

"Его поймали на этом, но с ним ничего не случилось за совершение этого мошенничества. В конце концов, за это придется ответить!", - написал Трамп.

Напомним, что процедуру импичмента Трампа запустили после того, как в СМИ появилась информация о том, что он мог давить на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.