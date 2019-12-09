Минюст США не нашел фактов политической предвзятости в "российском расследовании"

В рамках внутреннего расследования, проведенного Министерством юстиции США, не было выявлено никаких фактов политической предвзятости в "российском деле".

Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Интерфакс-Украина.

Ожидается, что в докладе, который, по данным агентства, должен быть опубликован генеральным инспектором Минюста США позже в понедельник, будет содержаться утверждение о безосновательности заявлений президента США Дональда Трампа о незаконности "российского расследования" и политической предвзятости руководства ФБР.

В то же время, доклад указывает на "17 значительных ошибок и недочетов", но речи о преднамеренных деяниях не идет.

Доклад, по утверждениям собеседников агентства, знакомых с его содержанием, будет включать заключения о наличии оснований для того, чтобы открыть одно из самых политически чувствительных расследований в истории ФБР, которое президент США Дональд Трамп называет "охотой на ведьм". Оно было начато тайно в 2016 году во время предвыборной кампании Трампа и в итоге было передано бывшему спецпрокурору США Роберту Мюллеру.

Доклад публикуется в тот момент, когда в конгрессе идут слушания по вопросу о возможности запуска процедуры импичмента в отношении Трампа, напоминает агентство.

Трамп утверждает, что отчет ФБР показал "попытку свергнуть правительство", несмотря на то, что он развенчал его теорию заговора, пишет Independent.

Во время заседания администрации президент США заявил, что отчет, который обнаружил ошибки американских чиновников, но опроверг утверждения о заговоре против кампании Трампа, продемонстрировал попытку "свергнуть" правительство США, и что это "гораздо хуже", чем он ожидал.

"Это невероятно. Гораздо хуже, чем я мог себе представить. И это позор для нашей страны, это нечестно", - сказал Трамп.

"Это было свержение правительства. Это была попытка свержения, и многие были вовлечены в это, и их поймали", - добавил он.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер действительно не нашел доказательств сговора Дональда Трампа или его сотрудников с Россией во время президентских выборов 2016 года. Однако сами обвинения в российском вмешательстве в выборы в его отчете были подтверждены.

В отчете Мюллера говорится о двух доказанных эпизодах вмешательства России в выборы - с помощью "фабрики троллей" близкого к Путину бизнесмена Пригожина и хакеров, взломавших по приказу РФ серверы Демократической партии и опубликовавших через WikiLeaks почту избирательного штаба Хиллари Клинтон.