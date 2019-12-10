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Умер бывший мэр Москвы Лужков

Он скончался на 84-году жизни. 

Умер бывший мэр Москвы Лужков
Юрий Лужков
Фото: ptzgovorit.ru

В Германии в больнице Мюнхена скончался 83-летний бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По предварительным данным, смерть наступила во время операции на сердце. 

Смерть Лужкова в Twitter подтвердил нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. 

"Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей", - написал он. 

Юрий Лужков занимал пост мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год. Был уволен "в связи с утратой доверия Президента России Д. А. Медведева".

За время политической карьеры являлся членом трех партий - КПСС, "Отечество" и "Единая Россия". После отставки стал деканом факультета МГУ. 

В январе 2011 власти Латвии заявил, что бывший мэр просил у них вид на жительство, но ему отказали из-за включения его в список нежелательных лиц.

Напомним, в 2016 году российские СМИ уже сообщали о клинической смерти Лужкова. Тогда, по версии медиа, он упал в обморок в библиотеке МГУ. 

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