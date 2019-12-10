В Чехии произошла стрельба в больнице, погибли шесть человек (обновлено)

В Чехии, в городе Острава, неизвестный мужчина открыл огонь по университетской больнице. По предварительной информации, погибли шесть человек, пишет iDNES.cs.

Стрелок скрылся, его поисками занимается полиция. Всех пациентов и персонал эвакуировали.

Одним из погибших является шестилетний ребенок. По версии следствия, огонь велся по палате на одном из верхних этажей больницы. Вначале сообщалось о четырех погибших и двух раненных, однако спасти их жизни не получилось.

Подозреваемым в стрельбе стал мужчина средних лет, он был одет в красную куртку. В пресс-службе местной полиции опубликовали фото вероятного стрелка, однако позже снимок удалили - на фото был свидетель, а не исполнитель преступления.

Позднее правоохранители обнародовали фото подозреваемого. Его нашли неподалеку места ЧП, он совершил суицид.

Напомним, в ноябре в результате вооруженного нападения полиция перекрыла и оцепила Лондонский мост. Правоохранители открыли огонь по вооруженному ножом мужчине, который смертельно ранил несколько человек.