В кафе в центре Киева снова была стрельба, пострадало несколько человек

В столичном кафе на улице Антоновича иностранцы начали стрельбу из травматического оружия, пострадали несколько человек. Об этом сообщает Dtp.kiev на фейсбуке.

"И опять Киев. Стрельба. Антоновича 88, кафе Баку, огнестрельные ранения. Введен оперативный план Сирена", - сказано в сообщении.

Несколько иностранцев в ходе конфликта открыли стрельбу из травматического оружия. Пострадали несколько человек из бывших южных республик Советского Союза. Злоумышленники скрылись на автомобиле Mitsubishi серого цвета.

Фото: Dtp.kiev

На сайте Нацполиции сообщается, что неустановленные лица избили посетителя ресторана и сделали несколько выстрелов в потолок.

"На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции, патрульные полицейские и врачи", - отметили в сообщении.

Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин рассказал, что между несколькими неизвестными лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента сделал несколько выстрелов в потолок ресторана, после чего все нападавшие скрылись.

Напомним, в Киеве посетители ресторана на ул. Срибнокильская устроили драку с сотрудниками частной охранной фирмы, а потом машиной протаранили стеклянную дверь заведения.