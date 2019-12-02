В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020
Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали (обновлено)
Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали (обновлено)
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Война иллюзий
Война иллюзий
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В кафе в центре Киева снова была стрельба, пострадало несколько человек

Злоумышленники скрылись на автомобиле Mitsubishi серого цвета.

В столичном кафе на улице Антоновича иностранцы начали стрельбу из травматического оружия, пострадали несколько человек. Об этом сообщает Dtp.kiev на фейсбуке.

"И опять Киев. Стрельба. Антоновича 88, кафе Баку, огнестрельные ранения. Введен оперативный план Сирена", - сказано в сообщении.

Несколько иностранцев в ходе конфликта открыли стрельбу из травматического оружия. Пострадали несколько человек из бывших южных республик Советского Союза. Злоумышленники скрылись на автомобиле Mitsubishi серого цвета.

Фото: Dtp.kiev

На сайте Нацполиции сообщается, что неустановленные лица избили посетителя ресторана и сделали несколько выстрелов в потолок.

"На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции, патрульные полицейские и врачи", - отметили в сообщении.

Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин рассказал, что между несколькими неизвестными лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента сделал несколько выстрелов в потолок ресторана, после чего все нападавшие скрылись.

Напомним, в Киеве посетители ресторана на ул. Срибнокильская устроили драку с сотрудниками частной охранной фирмы, а потом машиной протаранили стеклянную дверь заведения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также