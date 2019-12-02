В Киеве посетители ресторана на ул. Срибнокильская устроили в нем драку с сотрудниками частной охранной фирмы, а потом машиной протаранили стеклянную дверь заведения.

В ходе драки пострадали 8 человек, сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

"Группа лиц грубо нарушала общественный порядок, что сопровождалось особым цинизмом, а также повредила имущество заведения и входные двери помещения автомобилем БМВ, после чего скрылась с места событий", - рассказали правоохранители.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Все пострадавшие являются сотрудниками заведения. Полиция установила личность владельца машины - это 39-летний житель столицы. Остальные причастные к происшествию устанавливаются.

Напомним, в Киеве на улице Панельная в результате массовой драки погиб молодой парень. Трагический инцидент произошел 13 октября около полуночи.