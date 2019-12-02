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В Киеве произошел пожар в детском саду, один человек погиб

Предположительно охранник, который пытался самостоятельно затушить огонь. 

В Киеве произошел пожар в детском саду, один человек погиб
Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве произошел пожар в детском учебном заведении по адресу проспект Гагарина, 9А. Возле здания нашли тело мужчины - предположительно, охранника, который пытался ликвидировать огонь самостоятельно.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 6:57 утра 2 декабря. Пожар был ликвидирован 7:35, сообщили на странице ГУ ГосЧС в Киеве в Facebook. 

"Пожар возник на первом этаже детского учебного заведения. На момент прибытия спасательных служб, возле дома находилось тело мужчины 1945 года рождения", - уточнили спасатели.

Для ликвидации огня задействовали 23 человека личного состава.

Согласно с данными Google-карт, по указанному адресу находится детский сад №554. 

Напомним, 29 ноября в Киеве случился пожар на территории Института отоларингологии на ул. Зоологическая, 3-Б. Возгорание произошло в отдельно расположенном двухэтажном здании на первом этаже.

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