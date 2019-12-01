Двое украинских военных погибли на Донбассе, пытаясь обезвредить ДРГ боевиков

В зоне боевых действий на Донбассе подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов военные получили несовместимые с жизнью ранения и скончались на месте подрыва.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что в воскресенье, 1 декабря, диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил.

"С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, было применено очередной резерв. Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались два украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения, несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - говорится в сообщении.

Напомним, что, по данным штаба ООС, с начала суток боевики дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.