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Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали

Накануне злоумышленники взорвали банк с помощью газового баллона и украли около 250 тыс. грн.

Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали
Фото: espreso.tv

В воскресенье утром правоохранители задержали злоумышленников, которые накануне взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" в Киеве. Об этом сообщил глава правления банка Андрей Пышный на своей странице в Фейсбук.

"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве отделения "Ощадбанка". Менее суток понадобилось полиции для того, чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства", - написал он.

Пышный поблагодарил сотрудников Днепровского управления полиции и Главного управления полиции в Киеве за оперативную и профессиональную работу.

Официальных комментариев от правоохранителей пока нет.

Напомним, двое неизвестных взорвали отделение "Ощадбанка" в Днепровском районе столицы в ночь на 30 ноября. Стеклянная витрина вылетела наружу, взрывной волной обломки унесло метров на 20. В отделении упал на пол потолок. Люди не пострадали.

В "Ощадбанке" сообщили, что грабители украли около 250 тыс. гривен. Убытки от повреждений оценивают в миллионы гривен.

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