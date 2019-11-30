В Запорожской области задержали банду, совершившую около 20 преступлений

В субботу на территории области провели 46 обысков.

В Запорожской области 30 ноября провели 46 обысков и задержали пятерых участников банды, причастной к совершению не менее 20 преступлений. Об этом сообщили в Нацполиции.

"По информации оперативников, банда имела немалый арсенал оружия и при задержании могла оказать вооруженное сопротивление. Поэтому к операции привлекли спецподразделение КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, а также взрывотехническую службу", - говорится в сообщении.

Отец и двое его сыновей организовали и привели в банду жителей Запорожья в возрасте от 20 до 38-ми лет.

"Преступная группа совершала тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - разбойные нападения, грабежи, кражи, в том числе с авто, квартир и личного имущества граждан, похищение лиц с последующим вымогательством денег", - рассказали в полиции.

Некоторые из участников банды ранее были судимы за совершение аналогичных преступлений.

В настоящее время собраны материалы, подтверждающие причастность участников ОПГ к совершению менее 20 преступлений на территории области. В адрес правоохранителей, которые документировали деятельность банды, неоднократно поступали угрозы физической расправой.

Известно, что один из участников группировки скрывается на территории России.

Уголовное производство открыто по десяти статьям: 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), 185 (Кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 257 (Бандитизм) , 289 (незаконное завладение транспортным средством), 296 (хулиганство) и 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране) УК Украины.