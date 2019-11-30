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Командующий ВМС Украины Воронченко получил французский орден "За заслуги"

Награда является второй по значимости во Франции.

Командующий ВМС Украины Воронченко получил французский орден "За заслуги"
Командующий ВМС Украины Воронченко получил французский орден "За заслуги"
Фото: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/

Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили национальным орденом Франции "За заслуги". Об этом информирует пресс-центр ВМС Украины.

Награждение состоялось 30 ноября в Одессе на борту корабля ВМС Франции "Commandant Birot". Орден вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Национальный орден «За заслуги» является вторым по значимости во Франции. Президент Франции Эмманюэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским военно-морским силам", - сказал посол.

"Эта награда не мне, как личности, это оценка деятельности всех военно-морских сил ВС Украины ... Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов, для того чтобы военно-морские силы как можно быстрее получили совместимость со стандартами Альянса для общего применения и исполнения задач", - отметил Воронченко.

По словам французского посла, о высоком уровне сотрудничества между военно-морскими силами стран свидетельствуют стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей и остановки французских кораблей в Одессе. Дипломат также выразил надежду, что сотрудничество в будущем будет развиваться.

Напомним, Воронченко назначили командующим ВМС Украины в июле 2016 года. 

В о время аннексии Крыма Россией Воронченко занимал пост замкомандующего флотом по береговой обороне. Фактически он взял под контроль все украинские войска в Крыму, которые оставались верными украинской присяге. Он же готовил их для отбытия на материк. Российские оккупанты несколько дней продержали Воронченко в плену.

После этого Воронченко был командующим силами АТО в Луганской области и начальником Главного управления персонала Генштаба.

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