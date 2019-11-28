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В Одессу зашел французский корвет "Командир Биро"

Корвет базируется в Тулоне.

В Одессу зашел французский корвет "Командир Биро"
Фото: Телерадіостудія Бриз МО України

28 ноября в порт Одессы зашел французский корвет "Командир Биро" (Commandant Birot).

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.

Корвет зашел в порт Одессы с целью поддержки двустороннего сотрудничества в военно-морской области и безопасности в море.

Корабль относится к классу легких корветов, его длина составляет 80 м, ширина - 10, а его экипаж состоит из 90 человек.

"Командир Биро" был принят на боевое дежурство ВМС Франции в 1984 году. Место его постоянного базирования - военно-морская база в Тулоне, основные задачи - поддержка стратегических подводных сил, разведка и наблюдение за морскими передвижениями.

По данным одесского издания "Думская", за последние годы французские корабли всего трижды заходили в Украину. В конце марта 2015 года в Одессу зашел фрегат "Ла Файетт" F710. Ровно два года назад - в конце ноября 2017 в Одессе гостил фрегат "Гепратт" F714, а 23 марта 2019 года - тральщик "Каприкорн" М653.

Также летом этого года демонстрировал флаг в Черном море разведывательный корабль "Дюпюи де Лом".

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