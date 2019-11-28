Избирательный кодекс после вето Зеленского полностью переписали

В среду, 27 ноября, на сайте Верховной Рады появился финальный текст Избирательного кодекса с поправками президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в фейсбуке.

По его словам, среди прочего, в Избирательный кодекс планируют внести норму о праве временно перемещенных лиц реализовать право голоса на выборах президента Украины, народных депутатов Украины, местных выборах и референдумах в порядке, установленном законом.

Однако на этом изменения не заканчиваются, так как по сути кодекс переписан почти полностью.

Если в принятой в июле редакции было 553 статей (не считая переходных положений), то в новой версии - всего 229. Она состоит из четырех книг: общая часть, выборы президента, выборы народных депутатов и местные выборы.

Было принято решение исключить из кодекса положения законов о Центральной избирательной комиссии и Государственном реестре избирателей - они останутся как отдельные законодательные акты.

Ключевое положение об отказе от мажоритарки и сохранении 5%-ного проходного барьера в Раду останется в силе.

Избирательный кодекс, если за него проголосует Верховная Рада, вступит в силу с 1 января 2020 года, а не с 1 декабря 2023 года.

Напомним, Рада приняла Избирательный кодекс 11 июля 2019 года. Перед этим парламент 17 раз возвращался к рассмотрению поправок к документу.

Он должен был объединить в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

Кодекс разрабатывался на базе проекта, подготовленного рабочей группой под руководством Юрия Ключковского и зарегистрированного еще в марте 2010 года. Тогда над кодексом работали ведущие специалисты по избирательному законодательству, документ получил положительное заключение Венецианской комиссии.