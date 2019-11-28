"Европейская солидарность" обратилась в СБУ из-за заявлений Оржеля

Партия "Европейская солидарность" обратилась в СБУ с заявлением о совершении уголовного правонарушения министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем после его заявлений о возобновлении прямых закупок газа в России. Заявление опубликовано на сайте "ЕС".

По мнению парламентариев, возобновлении прямых закупок газа в России является серьезной угрозой национальной безопасности Украины, а заявление Оржеля могут содержать элементы государственной измены, "когда Украину сознательно делают зависимой от страны-агрессора".

В "ЕС" напомнили, что Украина не закупает газ в России уже четыре года, а компания "Газпром" находится в санкционном списке.

"В соответствии со ст. 1 и 5 Закона Украины «О санкциях» от 14 августа 2014 санкции применяются к юридическим лицам - резидентам Украины, исключительно если они причастны к осуществлению террористической деятельности. В связи с этим СНБО Украины поручил Службе безопасности Украины завершить проверку причастности к террористической деятельности юридических лиц, перечень которых приведен в приложении 1 Постановления Верховной Рады Украины от 4 октября 2018 года", - напомнили в "ЕС".

"Именно в погоне за газовой скидкой в 2010 году Украина согласилась на позорные Харьковские соглашения и пролонгировала пребывания российского флота в Крыму. Это закончилось аннексией Крымского полуострова и войной в Донбассе. Зависимость от российского газа - это угроза самой независимости Украины. Это измена украинской армии и воинов, которые ежедневно защищают наш суверенитет и территориальную целостность. Теперь Украина решили сдать энергетически и экономически", - считают в партии.

По мнению "Европейской солидарности", так называемый «дешевый газ» - это механизм российского политического давления, разрушение системы национальной безопасности, угроза потери суверенитета. А также источник колоссальной коррупции.

Партия "ЕС" требует от СБУ принять заявление и в течение 24 часов внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований; начать расследование уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Также предоставить документ, подтверждающий принятие этого заявления и его регистрации в Едином реестре досудебных расследований, а по окончании предварительного расследования материалы дела направить в суд.