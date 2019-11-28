Кабмин уволил президента "Энергоатома"
Кабмин уволил президента "Энергоатома"
"Популизм пересилил технократический подход", - глава НСЗУ Олег Петренко объяснил причины своей отставки
"Популизм пересилил технократический подход", - глава НСЗУ Олег Петренко объяснил причины своей отставки
Альперина задержали в помещении САП
Альперина задержали в помещении САП
Кличко готов взять Садового на поруки
Кличко готов взять Садового на поруки
Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона
Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
Роман Труба: "Я не здамся!"
Роман Труба: "Я не здамся!"
Apple исправила карты своей продукции, указав Крым российским (обновлено)
Apple исправила карты своей продукции, указав Крым российским (обновлено)
Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
ГлавнаяПолитика

"Европейская солидарность" обратилась в СБУ из-за заявлений Оржеля

По мнению парламентариев, возобновлении прямых закупок газа в России является серьезной угрозой национальной безопасности Украины.

"Европейская солидарность" обратилась в СБУ из-за заявлений Оржеля
Фото: eurosolidarity.org

Партия "Европейская солидарность" обратилась в СБУ с заявлением о совершении уголовного правонарушения министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем после его заявлений о возобновлении прямых закупок газа в России. Заявление опубликовано на сайте "ЕС". 

По мнению парламентариев, возобновлении прямых закупок газа в России является серьезной угрозой национальной безопасности Украины, а заявление Оржеля могут содержать элементы государственной измены, "когда Украину сознательно делают зависимой от страны-агрессора".

В "ЕС" напомнили, что Украина не закупает газ в России уже четыре года, а компания "Газпром" находится в санкционном списке.

"В соответствии со ст. 1 и 5 Закона Украины «О санкциях» от 14 августа 2014 санкции применяются к юридическим лицам - резидентам Украины, исключительно если они причастны к осуществлению террористической деятельности. В связи с этим СНБО Украины поручил Службе безопасности Украины завершить проверку причастности к террористической деятельности юридических лиц, перечень которых приведен в приложении 1 Постановления Верховной Рады Украины от 4 октября 2018 года", - напомнили в "ЕС".

"Именно в погоне за газовой скидкой в 2010 году Украина согласилась на позорные Харьковские соглашения и пролонгировала пребывания российского флота в Крыму. Это закончилось аннексией Крымского полуострова и войной в Донбассе. Зависимость от российского газа - это угроза самой независимости Украины. Это измена украинской армии и воинов, которые ежедневно защищают наш суверенитет и территориальную целостность. Теперь Украина решили сдать энергетически и экономически", - считают в партии.

По мнению "Европейской солидарности", так называемый «дешевый газ» - это механизм российского политического давления, разрушение системы национальной безопасности, угроза потери суверенитета. А также источник колоссальной коррупции.

Партия "ЕС" требует от СБУ принять заявление и в течение 24 часов внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований; начать расследование уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Также предоставить документ, подтверждающий принятие этого заявления и его регистрации в Едином реестре досудебных расследований, а по окончании предварительного расследования материалы дела направить в суд.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также