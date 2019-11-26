"Европейская Солидарность" выступила в защиту депутатки Федины и призвала ОП прекратить преследования оппонентов

Партия "Европейская Солидарность" выступила в защиту своей нардепки Софии Федины, которой подготовили подозрение из-за угроз убийства президента Владимира Зеленского.

"Преследования нердепа Софии Федины, которой пытаются инкриминировать уголовную статью, складывается в единую картину политических преследований оппонентов, которые организовываются Офисом президента Зеленского", - отметили в партии.

В "ЕС" также утверждают, что силовики игнорируют факты коррупции и продажу депутатских мандатов.

"При этом силовики почему-то игнорируют массовые факты коррупции во фракции монобольшинства, продажу депутатских мандатов во время выборов в мажоритарных округах, совещания «смотрящих» в Кривом Роге во главе с Юрием Корявченковым о крышевании борделей, наркотрафика и подпольных казино и другие «зашквары» новой власти", - возмутились в партии.

"Европейская солидарность" считает, что среди депутатов много людей с сомнительной репутацией, поэтому от власти ждать уважения к правовому государству не имеет смысла.

"Конечно, если среди депутатов монобольшинства так вольготно могут чувствовать себя насильники, стукачи, убийцы майдановцев, владельцы десятков дорогих авто и квартир и поклонники проституток - то ждать от такой власти уважения к правовому государству бесполезно", - отметили в "ЕС".

При этом пария призвала Зеленского и его окружение прекратить "выборочное правосудие" и преследование нардепки Федины и других оппонентов действующей власти.

Напомним, 26 октября София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой (ей тоже подготовили подозрение) записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

Сегодня, 26 ноября ГБР подготовило ей подозрение по ч.1 ст.346 Уголовного кодекса (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля).