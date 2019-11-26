769 прокуроров ГПУ прошли второй этап переаттестации

За два экзамена отсеялись почти 30%.

Фото: gp.gov.ua

Второй этап аттестации прошли 769 прокуроров Генеральной прокуратуры из 795, допущенных к экзамену. Два человека не явились, а остальные набрали меньше необходимых 93 баллов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ по итогам тестирования на общие способности и навыки, которое проходило в ноябре.

Те, кто остались, будут допущены к следующему этапу - собеседованию на добропорядочность и выполнению практического упражнения.

По его результатам кадровая комиссия примет решение, кто прошел аттестацию, а кто нет.

Первый этап аттестации прошли 795 прокуроров из 1083.

Напомним, что аттестация проходит в рамках реформы органов прокуратуры, за которую проголосовала Верховная Рада. В ее рамках проверяются профессиональные компетенции и общие способности, а также соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели. Последний этап будет проходить в форме собеседования и включать в себя выполнение ситуационной задачи.

Целью реформы должно стать создание эффективной независимой прокуратуры, которой будет доверять общество.