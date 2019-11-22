Генпрокуратура и СБУ проводят обыски в Одесском морпорту

Обыски проходят по делу о нанесении более 54 млн грн убытков.

Генеральная прокуратура и СБУ проводят обыски на территории Одесского морского порта. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Правоохранители разоблачили финансовую сделку при реконструкции причала №7 Одесского морского порта, во время которой государству причинен ущерб на более 54 млн гривен.

По версии следствия, должностные лица государственного предприятия, вероятно по предварительному сговору с другими лицами, перечислили на счета украинского субъекта хозяйственной деятельности 54 млн гривен за выполнение определенных видов работ.

Впоследствии, путем заключения ряда фиктивных договоров, указанные деньги перечислили на счета предприятий с признаками фиктивности, после чего распределили между участниками преступной схемы.

При этом работы по реконструкции причала №7 Одесского морского порта фактически не выполнены.

В настоящее время следователи проводят ряд обысков в Одессе, в том числе на территории Одесского морского порта и Одесском филиале ГП "Администрация морских портов Украины".

Досудебное расследование продолжается, проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершения преступления, привлечения виновных к ответственности и обеспечения возмещения убытков.

Напомним, 8 октября Министр инфраструктуры уволил начальников Дунайского пароходства и Одесского порта. 16 октября Кабмин назначил временным исполняющим обязанности директора ГП "Одесский морской торговый порт" Алексея Маськовского.