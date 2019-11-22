Врачи спасли жизнь беременной и ее ребенка благодаря своевременной транспортировке из Николаева в институт Амосова

19 ноября в 12.00 в роддом №2 города Николаева бригада областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф доставила женщину на 39 неделе беременности в тяжелом состоянии, без сознания, с выраженной загрудинной болью. Медикаментозная обезболивающая терапия была неэффективной, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Больную срочно проконсультировали главные городские эксперты по кардиологии и неврологии, срочно провели все необходимые обследования и медики заподозрили аневризму аорты.

Уже в 13.00 администрация организовала перевод пациентки в областную клиническую больницу, где диагноз был подтвержден УЗИ и компьютерной томографией.

В 14.00 реанимобилем консультативного отдела Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи, приобретенным в 2019 году за бюджетные средства, в сопровождении мультидисциплинарной команды медиков беременную доставили в Киев, в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, где ее экстренно прооперировали. Путем кесарева сечения родилась живая доношенная девочка массой 3300 г.

Жизни ребенка ничего не угрожает, мама ожидает вторую очередь оперативного вмешательства.