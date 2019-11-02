В Николаевской области задержали банду похитителей людей

В Николаевской области полицейские вместе со спецназовцами 1 ноября провели спецоперацию по задержанию банды из четырех мужчин, причастных к похищению и избиению людей. Об этом сообщает областная полиция.

"Четверо злоумышленников 25-ти, 41-го, 47-ми и 49-ти лет причастны к похищению мужчин, их избиению и содержанию в заложниках, угона с территории охраняемой автостоянки, расположенной в городе Вознесенск, грузовика DAF с полуприцепом, а также присвоению документов", - говорится в сообщении.

Двое из подозреваемых - ранее судимые жители Николаева, еще двое - жители Вознесенска, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности.

Во время обысков правоохранители изъяли у них более сотни патронов к разному оружию, три пистолета и ножи, а также наркотики.

Группировку возглавлял 49-летний житель Николаева, который "является известной личностью в криминальных кругах". Сейчас он является подсудимым в двух резонансных делах и отпущен судом под залог, а ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжелые преступления.

Группировке инкриминируют шесть статей Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством",

ч. 1 ст. 147 "Захват заложников",

ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека",

ч. 1 ст. 126 "Побои и истязания",

ч. 1 ст. 357 "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение",

ч. 1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами".

Санкции указанных статей предусматривают наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе задержали мужчину, который удерживал в заложниках двух женщин.