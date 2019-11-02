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В Сумской области почти сутки искали подростка, потерявшегося во время соревнований по спортивному ориентированию

13-летний парень провел ночь в заброшенном доме.

В Сумской области почти сутки искали подростка, потерявшегося во время соревнований по спортивному ориентированию
Фото: https://su.npu.gov.ua/

В Сумской области почти сутки искали 13-летнего Николая Гавриленко, который потерялся во время соревнований по спортивному ориентированию. Об этом сообщили в областной полиции.

"Подростка нашли охотники в 10 километрах от места проведения соревнований. Ночь он провел в найденном заброшенном доме, грелся у самостоятельно разведенного костра", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья ребенка удовлетворительное, он с родителями возвращается домой.

О том, что в лесу близ села Реутинцы пропал подросток родители сообщили в пятницу около 16 часов. По их словам, парень участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, но до финиша не дошел.

К поиску ребенка привлекли личный состав четырех отделов полиции, полицию особого назначения, сотрудников ювенальной превенции, нацгвардейцев и спасателей. Мальчика также искали местные жители.

Напомним, на Закарпатье пограничники нашли 10-летнего мальчика, который потерялся во время сбора дикоросов в горах.

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