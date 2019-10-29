Рада ввела штраф за перевозку детей без автокресла

Верховная Рада во вторник приняла за основу и в целом законопроект №1150 о введении штрафов за перевозку детей без автокресла.

Его поддержали 332 народных депутата.

Первый штраф за нарушение правил перевозки детей будет составлять 30 необлагаемых минимумов доходов граждан - 510 гривен.

Повторное подобное нарушение в течение 1 года повлечет штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен.

Правила дорожного движения в Украине запрещают перевозить детей ростом меньше 145 см или возрастом меньше 12 лет без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства. Также нельзя перевозить детей моложе 16 лет в кузове любого грузового автомобиля, а организованные группы детей разрешается перевозить только в светлое время суток.

Однако до сих пор ответственности за нарушение этих правил законодательство не предусматривало.