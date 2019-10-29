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​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады

Депутаты требуют расследовать высказывания Софии Федины о президенте Зеленском.

​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну.
Фото: Анна Стешенко

Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну в Верховной Раде - депутаты обратились к правоохранительным органам с требованием расследовать высказывания депутата Софии Федины о президенте Владимире Зеленском.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Вчера мы как фракция, решили обратиться к правоохранительным органам дать оценку таким призывам (заявления нардепа "Европейской солидарности" Федины о "физическим устранении" президента Зеленского, - ред.)", - заявил депутат Никита Потураев в окружении коллег возле парламентской трибуны в ходе утреннего заседания.

Он также заявил о "недопустимости пожелания смерти или убийства любому человеку и гражданину Украину, независимо от того: президент это или нет". Его выступление "Слуги народа" сопровождали аплодисментами.

В то же время, нардепы из "Евросолидарности" из зала потребовали извинения за шутку о сгоревшем доме эк-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

В кулуарах парламента Федина подчеркнула LB.ua, что "не боится снятия неприкосновенности, если такое инициируют".

Фото: Анна Стешенко

Напомним, впервые в Раде 9-го созыва пытались заблокировать трибуну 10 сентября. Тогда депутаты эмоционально отреагировали на выступление Ирины Геращенко в ходе обсуждения законопроекта №1043, когда она назвала "Слуг народа" "зелеными человечками" и "югендом".

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