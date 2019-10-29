Богдан: наша миролюбивая позиция рассчитана на граждан РФ

Глава ОП убежден, что для того, что чтобы ситуация изменилась, надо "переключаться на ментальность россиян".

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что на ситуацию с войной России против Украины можно повлиять изнутри РФ.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил глава ОП Андрей Богдан.

"И противоположной стороне - России - нужно как-то отвечать, потому что позиция "я ничего не слышу, я ничего не вижу" не воспринимается даже внутри России. И вообще надо понимать, что наши активные действия, наша миролюбивая позиция рассчитана не только на международную среду. Она рассчитана на граждан России", - сказал он.

Он также отметил, что российская сторона не намерена выполнять никаких судебных решений и настроена очень враждебно. Чтобы на это повлиять, считает Богдан, необходим специальный подход.

"То, что было решение суда и Россия должна его выполнить? Она его имела и не выполнила. И не выполнила бы никогда. И мы можем с профессиональным юристом говорить веками, но ничего абсолютно не изменится. А чтобы изменилось, надо переключаться на ментальность россиян... Они через свои средства массовой информации, настроенные очень враждебно к Украине, считают нас какой-то негативной нацией, националистами. И в позиции, когда мы открыты, мы хотим и идем навстречу, а Россия, руководство России, упирается, и аргументации, почему это происходит, нет - с той стороны уже начнутся вопрос: а почему мы ведем себя неадекватно?", - пояснил глава ОП.

"Казалось бы мелочь, но Афганистан закончился не только потому, что были проблемы на международном уровне, а потому что внутри СССР началось очень много движений общественных. И руководство тогда решило, что лучше вывести войска и прекратить войну, чтобы свое общество не будоражить", - добавил он.

Напомним, в сентябре в Нью-Йорке, где проходила Генассамблея ООН, Богдан пообщался с пропагандистом телеканала "Россия-1" Евгением Поповым. Глава ОП рассказал об ожиданиях Украины по урегулировании ситуации на Донбассе и пошутил по поводу повышенного внимания росСМИ к новой украинской власти.

Ранее этот телеканал использовал в своем сюжете брата главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, чтобы показать "гражданскую войну" в Украине.

В октябре нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов. Он заявил ,что такое решение (участвовать в телешоу, - ред.) "далось ему нелегко", а целью было - "донести гражданам РФ прямую позицию украинского народа и властей Украины. При этом уже в начале разговора Шевченко продолжил риторику президента РФ Владимира Путина о том, что в невозможности прекратить конфликт на Донбассе "виноваты украинские националисты".