Адвокаты семей Героев Небесной сотни призвали власть не допустить развала расследований дел Майдана

Представители Адвокатской совещательной группы, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни, обратились к власти с призывом не допустить развал расследования дел Майдана.

Об этом сказано в сообщении группы в Facebook.

"Уведомляем вас о реальной угрозе приостановления следствия и потери результатов расследования по делам Майдана из-за лишения прокуратуры функций следствия, которое состоится уже меньше чем через месяц. В дальнейшем в соответствии с законом расследованные уголовные производства должны быть переданы по подследственности, а именно - в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР)", - говорится в обращении.

Адвокаты считают, что передача дел в ГБР остановит процесс расследования на более чем пол года, ведь следователям понадобится немало времени, чтобы ознакомиться со всеми тысячами томов дел.

Решение этой ситуации семьи погибших и их адвокаты видят в немедленном создании отдельного подразделения по расследованию дел Майдана в структуре центрального аппарата ГБР и переводе (назначении) туда следователей, которые расследовали эти дела. Для обеспечения преемственности, независимости и объективности расследования дел Майдана необходимо гарантировать неизменность руководства и состава следственных групп при передаче дел на уровне изменений в закон о ГБР.

Адвокаты семей Небесной сотни адресовали свое обращение и предостережения в адрес президента, генпрокурора, премьер-министра, директора ГБР и руководителей парламентских фракций.

Напомним, ГПУ уволила руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка и главу отдела процессуального руководства Алексея Донского, потому что они написали заявления не того образца для переаттестации. Именно они занимались делами Майдана.

Ранее из ГПУ уволили четырех следователей управления специальных расследований.