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Кабмин согласовал назначение глав пяти ОГА

Названы имена новых глав Волынской, Полтавский, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Кабмин согласовал назначение глав пяти ОГА
Алексей Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров на своем выездном заседании в Мариуполе Донецкой области согласовал назначение глав государственных администраций в пяти областях.

Об этом информирует пресс-служба правительства.

"Правительство согласовало назначение председателями ОГА: Волынской- Погуляйко Юрия Михайловича; Полтавской-Синегубова Олега Васильевича; Сумской - Пащенко Инну Алексеевну; Хмельницкой - Габинета Дмитрия Анатольевича; Черновицкой -Осачука Сергея Дмитриевича", - говорится в сообщении.

Также принято решение назначить Артема Биденко государственным секретарем Министерства культуры, молодежи и спорта.

Кабмин временно возложил исполнение обязанностей председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины на Михаила Хорева.

Заместители министра развития общин и территорий Эдуард Кругляк, министра инфраструктуры - Юрий Лавренюк и председатель Государственного агентства водных ресурсов Ирина Овчаренко уволены.

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