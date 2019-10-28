Меркель и Путин "обменялись мнениями" о транзите газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во вермя встречи в Сочи, 02 мая 2017.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в понедельник провели телефонный разговор о ситуации в Сирии и транзите газа через Украину.

Об этом говорится на сайте президента России.

"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия – ЕС – Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - заявили в Кремле.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялись газовые консультации в трехстороннем формате (Украина, Еврокомиссия и Россия) о возможности подписания нового контракта. Украина рассчитывает, что это будет новый 10-летний договор с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. Следующий раунд газовых переговоров состоится 28 октября.

В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.