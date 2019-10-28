Kyiv Post: бывший нардеп Грановский получил визу на репатриацию в Израиль
Kyiv Post: бывший нардеп Грановский получил визу на репатриацию в Израиль
Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"
Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Оржель обсудил с вице-президентом Еврокомиссии подготовку к трехсторонним газовым переговорам

Шефчович отметил "сближение позиций по некоторым вопросам".

Оржель обсудил с вице-президентом Еврокомиссии подготовку к трехсторонним газовым переговорам
Фото: twitter.com/marossefcovic

Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович провел встречу с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем.

Об этом Шефчович сообщил в своем микроблоге Twitter.

"День, посвященный трехсторонним переговорам, начинается с двухсторонней встречи с министром энергетики Украины Оржелем. Я хочу опираться на конструктивный настрой наших последних трехсторонних переговоров в сентябре, когда мы увидели сближение позиций по некоторым вопросам", - написал он.

Шефчович также отметил, что в прошлом раунде переговоров "наблюдалось сближение позиций сторон по некоторым вопросам".

Напомним,  с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялись газовые консультации в трехстороннем формате (Украина, Еврокомиссия и Россия) о возможности подписания нового контракта. Украина рассчитывает, что это будет новый 10-летний договор с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. Следующий раунд газовых переговоров запланирован на сегодня, 28 октября.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также