Оржель обсудил с вице-президентом Еврокомиссии подготовку к трехсторонним газовым переговорам

Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович провел встречу с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем.

Об этом Шефчович сообщил в своем микроблоге Twitter.

"День, посвященный трехсторонним переговорам, начинается с двухсторонней встречи с министром энергетики Украины Оржелем. Я хочу опираться на конструктивный настрой наших последних трехсторонних переговоров в сентябре, когда мы увидели сближение позиций по некоторым вопросам", - написал он.

Шефчович также отметил, что в прошлом раунде переговоров "наблюдалось сближение позиций сторон по некоторым вопросам".

The day devoted to #TrilateralGasTalks kicks off with a bilateral meeting with #Ukraine's Energy Minister Orzhel. I want to build on constructive spirit during our last trilateral talks in September when we saw convergence of positions on some issues 👉 https://t.co/bivRwaNwVZ pic.twitter.com/oB2KRwUZVh — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 28 октября 2019 г.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялись газовые консультации в трехстороннем формате (Украина, Еврокомиссия и Россия) о возможности подписания нового контракта. Украина рассчитывает, что это будет новый 10-летний договор с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. Следующий раунд газовых переговоров запланирован на сегодня, 28 октября.