Президент Владимир Зеленский в пятницу провел совещание по подготовке проекта государственного бюджета ко второму чтению.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

"Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета", - говорится в фейсбуке Зеленского.

Это первое публичное мероприятие президента после четырехдневного отсутствия в стране. 21-24 октября он находился с рабочим визитом в Японии.

Законопроект о государственном бюджете должен быть передан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении и в целом в конце следующей недели. Первое чтение главный финансовый закон государства прошел 18 октября.