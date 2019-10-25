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Зеленский провел совещание по подготовке госбюджета ко второму чтению

Президент отчитался о возвращении в страну.

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел совещание по подготовке проекта государственного бюджета ко второму чтению.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

"Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета", - говорится в фейсбуке Зеленского.

Это первое публичное мероприятие президента после четырехдневного отсутствия в стране. 21-24 октября он находился с рабочим визитом в Японии.

Законопроект о государственном бюджете должен быть передан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении и в целом в конце следующей недели. Первое чтение главный финансовый закон государства прошел 18 октября.

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