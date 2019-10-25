НБУ отозвал лицензию у Укрсоцбанка из-за его присоединения к Альфа-Банку

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у Укрсоцбанка и исключил его из государственного реестра банков в результате его присоединения к Альфа-Банку.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Принятое решение связано с завершением реорганизации Укрсоцбанка путем присоединения к Альфа-Банку по упрощенной процедуре в соответствии с требованиями закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", - говорится в сообщении.

Правопреемником активов и обязательств Укрсоцбанка с 15 октября 2019 стал Альфа-Банк. Разрешение на реорганизацию Укрсоцбанка путем присоединения к Альфа-Банку было предоставлено Нацбанком 12 сентября 2019 года.

Отмечается, что закон "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" дает возможность провести реорганизацию банков путем присоединения по упрощенной процедуре, срок которой уменьшен с восемнадцати до трех-четырех месяцев.

Напомним, 15 октября "Альфа-Банк" окончательно поглотил "Укрсоцбанк". Слияние банков прошло по упрощенной процедуре.