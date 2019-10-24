НБУ прогнозирует сохранение транзита российского газа в объеме 50 млрд кубометров

"Мы исходим из оценок того, какие есть контрактные обязательства у "Газпрома", какие объемы в хранилищах и когда новые газопроводы будут введены в действие".

Национальный банк Украины в обновленном макроэкономическом прогнозе учел сохранение транзита российского газа через Украины в 2020 году в объеме около 50 млрд кубометров.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает "БизнесЦензор".

"Действительно, может быть сценарий, что на протяжении какого-то промежутка времени в следующем году не будет транзита по территории Украины", - сказал он.

В то же время, по словам Сологуба, в прогноз заложен сценарий, при котором транзит газа через территорию Украины в 2020 году составит около 50 млрд кубометров.

"Когда мы ставим транзит на 50 млрд кубометров в следующем году, мы исходим из оценок того, какие есть контрактные обязательства у "Газпрома", какие сейчас есть объемы в хранилищах и когда новые газопроводы будут введены в действие. И учитывая все эти факторы, для того, чтобы выполнить свои обязательства, мы видим что "Газпрому" придется прокачать через территорию Украины как минимум 50 миллиардов кубометров газа в следующем году, если он будет выполнять свои контрактные обязательства", - уточнил замглавы Нацбанка.

Глава НБУ Яков Смолий, в свою очередь, отметил, что ожидаемое снижение поступлений от транзита газа и ухудшение ценовых условий на мировых товарных рынках приведет к расширению дефицита текущего счета в 2020-2021 годах.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялись газовые консультации в трехстороннем формате (Украина, Еврокомиссия и Россия) о возможности подписания нового контракта. Украина рассчитывает, что это будет новый 10-летний договор с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. Следующий раунд газовых переговоров состоится 28 октября.

В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.