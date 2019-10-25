Суд Амстердама по заявлению "Нафтогаза" арестовал акции "дочки" "Газпрома"

Окружной суд Амстердама удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" об аресте с 23 октября 2019 года 100% акций дочерней компании ПАО "Газпром" – South Stream Transport B.V., которая строит морской участок газопровода "Турецкий поток" в Черном море.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Арест наложен в рамках взыскания с "Газпрома" долга в размере 2,56 млрд долларов с процентами, который российская компания должна выплатить по результатам решения Стокгольмского арбитража.

"Газпром отказывается выплачивать этот долг и уже принял меры, целью которых является предотвращение принудительного исполнения арбитражного решения, в том числе, – передача таких активов, как акции South Stream Transport B.V., во владение других субъектов хозяйствования. Поэтому Нафтогаз инициировал отдельный судебный процесс в Окружном суде Амстердама, где доказывал неправомерность действий Газпрома по перемещению акций South Stream Transport B.V. своей дочерней компании. Теперь акции South Stream Transport B.V. арестованы", - говорится в заявлении.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в фейсбуке заявил, что это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали замораживать активы "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".

Напомним, долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" по результатам двух разбирательств в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вырос с изначальных $2,56 млрд до $2,82 млрд.

"Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения, но это не останавливает его выполнения.

Летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге.