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Комитет поддержал правку Тимошенко об отмене штрафных санкций для ФОП-ов

Нардеп убеждена, что финансовые наказания и уголовные дела не помогут вывести экономику из тени.

Комитет поддержал правку Тимошенко об отмене штрафных санкций для ФОП-ов
Фото: Макс Требухов

Парламентский Комитет по вопросам социальной политики поддержал поправку Юлии Тимошенко, которая освобождает упрощенцев-ФОП от штрафных санкций. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета при рассмотрении проекта закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины, который накладывал дополнительные крупные штрафы на работодателей за неправильное оформление работников.

«Важно, что сейчас начался процесс разгрузки наших предпринимателей от штрафов», - отметила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

В случае принятия документа, объяснила председатель партии, физические лица-предприниматели, которые работают на упрощенной системе налогообложения, при выявлении нарушений должны получать только предупреждения и уже не будут платить драконовские штрафы.

Тимошенко убеждена, что финансовые наказания и уголовные дела не помогут вывести экономику из тени.

«Нам надо в корне менять налоговую систему, делать ее более открытой, с двойным уменьшением налоговой нагрузки. Надо вводить налог на выведен капитал, а также полностью просматривать денежно-кредитную политику НБУ», - подытожила политик.

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