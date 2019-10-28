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На границе Украины и Словакии образовалась километровая очередь из машин

Выезда ждут более 400 грузовиков. 

На границе Украины и Словакии образовалась километровая очередь из машин
Фото: korzonews.info

На выезде из Украины в Словакию в понедельник, 28 октября, скопились более 400 грузовиков, из-за чего очередь на КПП "Ужгород-Вишне Немецкое" растянулась почти на 10 километров. Об этом сообщила спикер Закарпатской таможни ГФС Алла Дацюк в комментарии для "Укринформ"

"На выезде из Украины возле КПП "Ужгород-Вишне Немецкое" на словацкой границе собрались 450 грузовиков, очередь образовалась на объездной дороге Ужгорода и превысила 10 км", - пояснила Дацюк.

По ее словам, такая ситуация наблюдается уже почти неделю, а грузовиков с каждым днем становится все больше. Причина этого - окончание договоров на движение грузовых авто по Польше.

"Все едут в Словакию, где у них есть разрешения и где они дешевле польских. Поэтому ситуация будет напряженной и дальше, пока не выдадут новые польские разрешения", - уточнила она.

Представители Закарпатской таможни заявили, что работа идет в штатном режиме, но посоветовали водителям пока выбирать другие КПП для пересечения границы Украины и Евросоюза.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что дефицит разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки через территорию Польши для украинских перевозчиков был создан искусственно польской стороной.

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