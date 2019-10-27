Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

О конкретных договоренностях не сообщается.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в воскресенье телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Кроме ряда двусторонних вопросов стороны обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии", - говорится в заявлении Деммер, передает "Интерфакс-Украина".

По словам представителя правительства, Меркель и Эрдоган договорились оставаться по этому вопросу в "тесном контакте".

Других подробностей разговора не сообщается.

Ранее сообщалось, что Турция отвергла немецкий план по созданию международной зоны безопасности вдоль границы Сирии с Турцией как "нереалистичный".

Напомним, 23 октября Путин и Эрдоган договорились о разделе контроля над северной частью Сирии и продлении прекращения огня на 150 часов, то есть более чем на 6 суток. Срок предыдущего соглашения о пятидневном прекращении огня, достигнутого 17 октября между Вашингтоном и Анкарой, истек вечером 22 октября.

Турция начала военную операцию на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов 9 октября. По данным ООН, из-за операции 130 тыс. людей стали беженцами.