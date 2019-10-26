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Турция отвергла немецкий план зоны безопасности в Сирии как "нереалистичный"

Турция отвергла немецкий план зоны безопасности в Сирии как "нереалистичный"
Министры иностранных дел Турции и Германии встретились в Анкаре и обсудили последние события в Сирии
Фото: Anadolu

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отклонил план Германии по созданию международной зоны безопасности вдоль границы Сирии с Турцией как "нереалистичный".

Об этом сообщает Аljazeera.

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать зону безопасности, контролируемую международными силами при участии Турции и России. Цель инициативы - форсировать борьбу с джихадистской группировкой "Исламское государство"и обеспечить возвращение домой сирийских беженцев, которые покинули родные места из-за военной операции Турции.

"Мы находим это предложение не очень реалистичным", - сказал Чавушоглу.

После встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в столице Турции Чавушоглу на совместной пресс-конференции заявил, что доверие Турции к Германии "поколебалось" из-за "чрезмерной реакции" против ее наступления на северо-восток Сирии.

В то же время министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в субботу, 26 октября, заявил, что Анкара открыта к обсуждению инициативы по созданию зоны безопасности на севере Сирии под контролем международных сил. "Это тема, о которой можно вести диалог", - цитирует Акара Немецкая волна.

Глава военного ведомства также отметил, что провел переговоры с министром обороны ФРГ. По словам Акара, турецкая сторона заверила Крамп-Карренбауэр, что если план создания зоны безопасности будет представлен "со всеми подробностями", то Анкара готова его рассмотреть и работать над ним.

Ранее Россия отклонила предложение немецкого министра обороны, поскольку уже достигла договоренности с Турцией о разделе контроля над северной частью Сирии. Франция скептически отреагировала на инициативу, а США одобрили это предложение.

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