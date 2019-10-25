Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
Реформа прокуратури: туманне майбутнє
Реформа прокуратури: туманне майбутнє
Жители Дарницкого района Киева устроили митинг за чистый воздух
Жители Дарницкого района Киева устроили митинг за чистый воздух
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
АМКУ одобрил продажу мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанцам
АМКУ одобрил продажу мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанцам
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
ГлавнаяМир

Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против России

В АдГ и "Левой партии" требовали снятия санкций, указывая на их неэффективность.

Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против России
Фото: 24 канал

Парламент Германии в четверг, 24 октября, отклонил предложения "Левой партии" и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), по изменению политики в отношении России.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Проект "левых" назывался "Ослабление напряженности с Россией - нет продлению санкций против России", против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей АдГ. В свою очередь документ АдГ под названием "За новую политику в отношении России - сотрудничество вместо конфронтации" также был отклонен.

Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией Комитета по иностранным делам бундестага.

В своем документе "Левая партия" призвала германское правительство провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, "поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, чем решают их". Кроме того, "левые" заявили, что федеральному правительству следует использовать форум "Петербургский диалог" в качестве двустороннего инструмента для снижения недоверия между Россией и Германией и начала "конструктивного диалога".

В отношении ситуации на востоке Украины, "Левая партия" потребовала от Берлина "решительно требовать выполнения обязательств" всех сторон.

Напомним, европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции, они продлеваются каждые полгода и сейчас действуют до 15 марта 2020 года.

Санкции, запрещающие европейским компаниям работать с оккупированным Россией Крымом, действуют до 23 июня 2020 года. Срок действия экономических санкций истекает 31 января 2020 года.

14 октября испанец Жозеп Боррель, который вскоре станет главой европейской дипломатии, пообещал, что изменение состава Еврокомиссии не изменит подходы ЕС в вопросе санкций против России, целью которых является полное выполнение Минских соглашений и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также