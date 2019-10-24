Пространство экспансии: Россия покоряет Африку?

Россия официально включилась в глобальную гонку за Африку. Кремль декларирует значительные амбиции в регионе. Меж тем существует ряд ограничений, которые тормозят их реализацию.

Фото: inosmi.ru

Форум с царским размахом

23-24 октября 2019 года, вероятно, войдут в политическую историю России как местные «Дни Африки» - старт первого Саммита Россия – Африка. Девиз мероприятия: «За мир, безопасность и развитие». Слоган подобран предельно точно: он указывает на реальные чаяния жителей африканского континента. Следует отметить: вовлеченность российских торговцев оружием в 1990-2000-х гг. в нелегальные поставки вооружений на континент стала одним из основных катализаторов его дестабилизации, хотя, безусловно далеко не единственным.

Про воистину царский масштаб сочинского афрособытия говорит тот факт, что по данным организаторов его посетят главы государств и правительств 43 африканских стран, а еще 11 государств будут представлены на уровне министров и послов. В рамках деловой программы будут выступать до 300 спикеров.

Фото: kremlin.ru Встреча Путина с руководителями региональных организаций Африки

Ученые, дипломаты и наемники: матчасть организации Саммита

Скажем сразу: значительная роль в организации и проведении события принадлежит российским ученым из Института Африки РАН. Они формировали контекст мероприятия. Меж тем организационными вопросами Саммита занималась структура Фонд «Росконгресс» - это организация, которая до 2015 года носила название Фонд «Петербургский международный экономический форум». А вот за политическую часть, кроме помощника президента РФ Юрия Ушакова, отвечал пресловутый бизнесмен («повар Путина») - Евгений Пригожин.

Фото: kremlin.ru

Он создал связку частной военной кампании («Группа Вагнера» чьи наемники известны участием в боевых действиях на Донбассе и в Сирии) и консалтинговой структуры, которая через связи с российскими спецслужбами занимается продвижением путинских интересов в Африке. Впрочем, Пригожин и сам рад присмотреть в африканских странах удачные объекты для собственных инвестиций.

По состоянию на конец 2018 года «сеть Пригожина» в Африке опутала более 10 стран (Судан, Ливию, Мадагаскар, Анголу, Гвинею, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве, Демократическая Республика Конго), где тайные российские политтехнологи (более 200 человек) занимаются разработкой стратегий для местных политиков, дабы обеспечить их победы на выборах. Как это было в Зимбабве в случае с действующим президентом Эммерсоном Мнангва, являющимся выходцем из спецслужб.

Наемники Пригожина также засветились в ЦАР, где они принимают участие в охране местных алмазных россыпей и уранового рудника. Общая схема роботы вагнеровцев называется «охранными и политконсалтинговыми услугами в обмен на минеральные ресурсы».

Фото: EPA/UPG Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Арканж Таудера во время саммита, 23 октября 2019

Базовые экономические интересы России в Африке - это добыча драгоценных и минеральных ископаемых, разработка газовых и нефтяных месторождений, постройка АЭС. В докладе «Россия-Африка: общий взгляд в 2030 год», приуроченном к саммиту, в качестве приоритетных направлений для укрепления бизнес-связей были также упомянуты экспорт продукции сельскохозяйственного машиностроения, автомобилей, зерновых и удобрений.

Еще одно направление, по которому у россиян выходит конкурировать это экспорт оружия (и не только легального характера); речь также идёт о продаже российского вооружения различным группам повстанцев. На эту сферу только официально приходится свыше 10% взаимного торгового оборота. Ожидается, что прямо на саммите в Сочи будут заключены новые соглашения в сфере ВТС.

Это вписывается в общую стратегию России в Африке, которая сводится к поиску и экстракции из стран африканского региона ресурсов, сбыте продукции - не конкурентной либо слабо конкурентной на других рынках - и поиске политической поддержки в глобальной схватке со странами Запада.

Фото: kremlin.ru Встреча с Президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди.

Москва жаждет получить лояльность 54 африканских лидеров в международных структурах таких, как ООН. Одной из крупных мишеней России в Африке выступает, к примеру, Демократическая Республика Конго (ДРК), чьи все еще несметные минеральные ресурсы манят россиян, глядящих на страну, как на трофей для обогащения. Точно так на нее ранее смотрели бельгийцы, французы, американцы, а теперь еще и китайцы.

В этом контексте следует также упомянуть бизнесмена Константина Малофеева. Он в настоящее время возглавляет Международное агентство суверенного развития (МАСР) – это частная структура, которая заявляет, что «мы помогаем с экономическим реформированием тем странам, которые пытаются освободиться от экономической и финансовой зависимости от западного мира».

При этом МАСР наравне с «Росатомом» выступает ключевым спонсором Саммита Россия-Африка. О том, какой будет помощь африканцам со стороны этой структуры, наглядно демонстрирует деятельность наемников компании Малофеева Marshall Capital, таких как Александр Бородай и Игорь Гиркин в дни оккупации Крыма и разжигании войны на Донбассе. Многие страны Африки остаются структурно и политически слабыми, что как магнит притягивает к ним Малофеева, находящегося и без того под международными санкциям.

Окно в Африку: амбиции и действительность

В своем выступлении на открытии Саммита Россия-Африка президент Путин заявил: Москва списала странам континента более $20 млрд долгов, большая часть которых выписывалась еще во времена тесной советско-африканской дружбы. Выходит, что главный козырь РФ в отношениях со странами Африки связан с событиями прошлого, когда у России появляется право на распоряжение финансовыми обязательствами третьих стран, в основном африканских.

Фото: EPA/UPG

Что ж, российские инвестиции в африканские страны выглядят очень своеобразно, и по большей части являются списанием прошлых бесперспективных в плане возврата долгов. Это делает выход отношений между РФ и странами Африки на стратегический уровень затруднительным.

Директор Института Африки РАН Ирина Абрамова заявила, что «африканские государства не хотят строить с Россией торговую модель отношений. Они хотят инвестиционную модель, они рассматривают не просто торговлю «приехал, продал, получил деньги и уехал», а просят от нас инвестиции, просят технологии…». Но Москва вряд ли полноценно способна удовлетворить ожидания африканцев, ведь Россия сама очень нуждается в иностранных инвестициях.

Невзирая на слова Путина о необходимости достигнуть уровня советского присутствия РФ в Африке, всё это уже выглядит, как недостижимая цель. Ежегодный товарооборот России со всем континентом хоть и растет, но оценивается по-прежнему в незначительные $20 млрд. Причем 40% из этой суммы приходится на один Египет.

Для сравнения: товарооборот африканских стран с США превышает $50 млрд. в год, Китаем – $150 млрд., а с ЕС – $300 млрд. Получается, что в плане торговли Россия выглядит в Африке слабым игроком.

Даже на фоне сворачивания американского присутствия в Африке при Трампе и в условиях ослабления французов на континенте у россиян не так много шансов для грандиозного успеха. Победы россиян в Африке будут нишевыми, хотя российская пропаганда будет их гипертрофировано превозносить.

Фото: kremlin.ru

В тоже время, российская экспансия в Африке вызывает раздражение у ряда стран Запада, таких как Франция и Великобритания. Там уже готовятся к противодействию продвижения россиян в ЦАР и других странах континента, в том числе и силовым путем, и, возможно, не только с использованием механизмов выдавливания с помощью «мягкой силы».

Хотя сейчас Россия сама куда больше нуждается в Африке, чем Африка в ней, рост российских амбиций на континенте начинает подтачивать единство в рядах БРИКС – главной международной площадки, которая позиционируется как альтернатива «Большой семерки». Из Пекина и Нью-Дели, и что очень вероятно из Бразилии, без особого энтузиазма смотрят на то, как РФ пытается откусить большой кусок африканского пирога.

Эти страны давно и планомерно работают на африканском направлении и дополнительная конкуренция им ни к чему. Выходит, что еще до получения ощутимой политической и экономической отдачи на африканском направлении Россия может понести большие потери в отношениях со странами-лидерами глобального Юга.

Но пока российские исполнители, видимо, рассчитывают, что все как-то обойдется и разрешится. Но в это трудно верится, ведь ресурсы Африки не бездонны, и растущие потребности Китая и Индии в них очевидны. А значит, конфронтация за африканскую кладовую между РФ, рассматривающую ее как новый удел Кремля, и ее пока еще союзниками по БРИКС видится вполне вероятной.