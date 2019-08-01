Экс-президент США Рейган называл африканцев "обезьянами"

"Увидеть этих... обезьян из африканских стран - к черту их, им до сих пор неудобно носить обувь!"

Бывший президент США Рональд Рейган называл представителей африканских стран в ООН "обезьянами".

Об этом свидетельствует архивная аудиозапись телефонного разговора между Рейганом и тогдашним президентом США Ричардом Никсоном, которая состоялась в 1971 году, пишет ВВС.

Рейган, который на тот момент занимал пост губернатора Калифорнии, выразил возмущение тем, что африканские представители во время одного из голосований выступили не на стороне США. На том заседании представители делегации Танзании начали танцевать прямо в зале заседаний после того, как ООН поддержала позицию Китая, а не Тайваня.

Рейган, поддерживавший Тайвань, позвонил президенту США, чтобы выразить свое разочарование итогами голосования в ООН.

Во время разговора он сказал: "Увидеть этих... обезьян из африканских стран - к черту их, им до сих пор неудобно носить обувь!"

Никсон, покинувший пост президента США в 1974 году, на этот комментарий ответил громким смехом.

Запись этого разговора нашел Тим Нафтали, профессор истории из Нью-Йоркского университета, который с 2007 по 2011 год руководил Президентской библиотекой Никсона. О своей находке он написал в журнале The Atlantic.

По его словам, эта запись хранилась в Национальном архиве США еще с 2000 года, но длительное время отдельные фразы из разговора Рейгана и Никсона были стерты с пленки. Оригинальные версии записи исследователю удалось получить лишь несколько недель назад.

Рональд Рейган стал президентом США в 1981 году и ушел с должности в 1989 Он умер в 2004 году - в течение последних лет жизни Рейган страдал от болезни Альцгеймера.